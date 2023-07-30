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بالفيديو
فاصل (هم نصرنا) في رثاء شهداء معركة بأس جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:00 م
30 يوليو 2023
فاصل (هم نصرنا) في رثاء شهداء معركة بأس جنين.
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