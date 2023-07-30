مسؤول "إسرائيلي" يحذر من سيناريوهات اقتصادية سيئة للغاية تواجه الكيان

حذر مسؤول اقتصادي "إسرائيلي" كبير، اليوم الأحد 30-7-2023، من أن "إسرائيل" تتجه نحو "سيناريوهات اقتصادية سيئة للغاية"، في حال استمرار الحكومة في ما يسمى "التعديلات القضائية".

ونقلت القناة 12 العبرية عن المسؤول الصهيوني دون كشف هويته، قوله: "يجب عدم تجاهل تحذيرات شركات التصنيف الائتماني، بل يجب أخذ هذه التقارير على محمل الجد".

وأضاف: ""إذا استمرت الاحتجاجات على قانون "الإصلاح القضائي"، فإننا نتجه نحو سيناريوهات اقتصادية سيئة للغاية ستؤثر على كل أسرة في إسرائيل، مبيناً أنه يجب أن نخلق الثقة، فالوقت يعمل ضدنا". بحسب قوله.

وتابع : "السيناريوهات ستظهر في جيوب "الإسرائيليين" نتيجة للتضخم، سترتفع الأسعار، ويستمر الشيكل في الانخفاض ويصبح كل شيء نشتريه أغلى، وفي الوقت نفسه، تهبط أسواق الأسهم وتتلف المدخرات".

وأردف المسؤول "الإسرائيلي": "هذا يعني على المدى الطويل أن العبء الضريبي على المواطنين سيزداد أو أن الخدمات التي تقدمها الحكومة ستنخفض".

ولفتت القناة إلى أن الخبراء الماليين في وزارة المالية "الإسرائيلية" يشعرون أنه ليس لديهم من يتحدثون إليه في مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال.

وبحسب الخبراء، فإن نتنياهو غير منتبه ولا يستمع إليهم، وبالتالي، فإن التوتر بين المستوى المهني في وزارة الخزانة ونتنياهو، لا يساهم في الكيفية التي ينظر بها إلى الاقتصاد "الإسرائيلي "في العالم. على حد قوله.

يأتي ذلك التحذير، بعد تقرير نشرته وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، في بداية الأسبوع، بعد أن ألغى "الكنيست" سبب المعقولية، وكتبت أن هناك خطرا على الاقتصاد "الإسرائيلي".

وقلل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش من شأن تقرير موديز وقالا:" إنه عندما يهدأ الغبار سيتضح أن اقتصاد "إسرائيل" قوي للغاية". بحسب قولهم.

ويُشار إلى أنه أصدرت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز أيضا تحذيرا بشأن وضع "إسرائيل".