مقتل ضابط مصري وإصابة 6 جنود بهجوم مسلح في سيناء

كشف مصدر أمني مصري بارز اليوم الأحد 30/7/2023، عن مقتل ضابط وإصابة 6 آخرين على الأقل، في هجوم مسلح على مقر مبنى الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) في مدينة العريش بشمال شرق سيناء.

وأوضح المصدر أن المقر تعرض لهجوم من قبل مسلحين، أسفر عن مقتل ضابط شرطة مصري من القوات الخاصة، وإصابة ما لا يقل عن 6 آخرين بإصابات خطيرة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أن القتيل هو العقيد محمد مؤنس مأمون من قوات العمليات الخاصة، وسبق أن خدم في قوات حفظ السلام في السودان، وهو خريج كلية الشرطة دفعة 2001.

وكشف المصدر أن قوات أمنية من الجيش والشرطة وصلت إلى مكان الهجوم المسلح، وأخذت تسجيلات الكاميرات المحيطة بالمكان للوقوف على حيثيات الهجوم، كما تم الإستعانة بطائرات لتمشيط المكان وتتبع المسلحين.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني 2022، قتل ضابط في الجيش المصري وثلاثة من المجموعات القبلية المساندة له، في هجوم لتنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش"، غربي محافظة شمال سيناء، شرقي مصر.