باريس سان جيرمان يحسم صفقة مع حارس برشلونة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد 30-7-2023، عن تعاقده مع حارس المرمى الإسباني، أرناو تيناس، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وكان قد نشر سان جيرمان، على حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو للصفقة يظهر فيه أرناو تيناس من زوايا خلفية وجانبية، دون الكشف عن وجهه بالكامل.

ووضع النادي الفرنسي خلال الفيديو التقديمي للصفقة، رموزا لقفازات حارس المرمى.

ووقع الحارس البالغ عمره 22 عاما عقدا مع الفريق الباريسي لمدة موسمين حتى 2025.

ويعتبر اللاعب تيناس هو خريج أكاديمية "لاماسيا" حيث تدرج في جميع الفئات العمرية لنادي برشلونة وصولا للفريق الأول دون لعب أي مباراة رسمية.

وانتهى عقده في 30 يونيو الماضي، ما أثار اهتمام النادي الباريسي بالتوقيع معه بطلب من مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي، حيث يشتركان في نفس وكيل الأعمال إيفان دي لابينا، وهي أحد التفاصيل التي أدت إلى إتمام الصفقة.

كما شارك تيناس مع رديف برشلونة في 58 مباراة بكل المسابقات، تلقى 59 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 22 مباراة.

جدير ذكره أنه كان تيناس واحدا من اكتشافات بطولة أوروبا تحت 21 عاما، والتي كانت فيها إسبانيا وصيفة بعد خسارة المباراة النهائية أمام إنجلترا.