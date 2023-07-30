الإعلام العبري: نتنياهو يوافق على توصيات "أمنية" للتعامل مع الجبهة الشمالية

نقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 30-7-2023، عن مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الأخير وافق على توصيات للتعامل على الجبهة الشمالية على خلفية خيمتي "حزب الله".

وقال مكتب نتنياهو:"رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على التوصيات وأساليب العمل التي اقترحها الجيش "الإسرائيلي" والمنظومة الأمنية حول التعامل مع الجبهة الشمالية".

وأضاف المكتب: "هذا القرار تم بحضور وزير الحرب يوآف جالانت ووزير ما يُعرف بـ"الشؤون الاستراتيجية" ورؤساء "الأركان" و"الموساد" و"الشاباك" و"مجلس الأمن القومي".

ومن جانبها قالت القناة 14: "في المنظومة الأمنية يستعدون لاحتمال حدوث تدهور أمني على الحدود الشمالية مع لبنان".

وأشارت القناة العبرية بزعمها أن المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، تستغل التغيير الاجتماعي والسياسي الداخلي في "إسرائيل"، معتبرةً إياه نقطة ضعف كبيرة، وفرصة محتملة للإضرار بالكيان". وفق قولها.