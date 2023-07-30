"الرابطة الإسلامية" تفتتح دورة في الخط العربي وسط القطاع

افتتحت الرابطة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في مكتبها بالمحافظة الوسطى، اليوم الأحد30/7/2023م، دورة تدريبية لتنمية مهارات الخط العربي والتي تهدف إلى صقل موهبة كتابة الخط العربي لدى طالبات المدارس.

وتطرق المدرب عبدالله الشافعي لمحاور عدة : فنون الخط العربي، تحسين مهارات الخط، الأساسيات في كتابة الخط العربي وبداياته ، كيفية الكتابة بمختلف أنواع الخطوط.

وشرح الشافعي طريقة كتابة الكلمة بدءًا بالحرف مروراً بشرح القواعد حتى تصل المتدربات إلى طريقة كتابة الجُمل بشكلٍ صحيح وأنيق.

وأشارت أ.إسلام أبو عمرة منسقة ملف المدارس إلى استمرار الدورة بواقع 18 ساعة تدريبية ،يكون نتاجها إتقان الكتابة بخط جميل.







