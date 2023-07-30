سفينة "حنظلة" لكسر الحصار عن غزة تبحر إلى ميناء هامبورغ في ألمانيا

غادرت سفينة "حنظلة" لكسر الحصار عن غزة، اليوم الأحد، مدينة روتردام الهولندية، وأبحرت باتجاه ميناء هامبورغ في ألمانيا.

وقال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (العضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية)، زاهر بيراوي، إن "هذه المرحلة من برنامج سفينة حنظلة يعتبر مهما جدا في بناء حالة التضامن الدولي مع فلسطين، وفي توجيه أنظار المجتمع الأوروبي والعالم إلى غزة المحاصرة وإلى معاناة الفلسطينيين بسبب الحصار الظالم الممتد منذ ما يزيد عن 16 سنة".

وعدّ البيرواي، في تصريح صحفي، أن "الحصار الإسرائيلي مخالف للقوانين الدولية، ويشكل انتهاكا للحقوق الأساسية للفلسطينيين وخاصة حقهم في التنقل من وإلى وطنهم بحرية".

وأكد بيراوي أن "تحالف أسطول الحرية سيقوم بتقييم المرحلة الأولى من الحملة، قبل أن يعلن لاحقا عن المرحلة القادمة من خطته لتحدي الحصار، والتي من المتوقع أن تتضمن الإبحار باتجاه شرق البحر المتوسط وصولا إلى غزة".

وشدد على أن سفينة حنظلة "تستهدف زيادة الوعي بمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والحصار، ورفع درجة الاهتمام والعمل التضامني في المجتمعات الأوروبية، ولزيادة الضغط على الحكومات الأوروبية، للقيام بواجبها في إنهاء جريمة الحصار".

يذكر أن تحالف أسطول الحرية حركة تضامن شعبية، يتكون من عدد من المنظمات التضامنية من أكثر من 12 دولة حول العالم، وتتركز جهودها على محاولات كسر الحصار البحري غير القانوني عن غزة، وعلى إظهار بشاعة الجريمة الإسرائيلية الممتدة منذ عام 2006.

ونظم التحالف العديد من حملات كسر الحصار البحري كان أبرزها سفينة "مافي مرمرة" التركية وأخواتها من السفن الدولية، التي تم مهاجمتها والاعتداء عليها من قبل البحرية الإسرائيلية عام 2010، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء.