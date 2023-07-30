سعر غرام الذهب في الارن اليوم الاحد 30 يوليو 2023

سعر الذهب مقابل الدينار الاردني بتعاملات اليوم الاحد 30 يوليو 2023 المسائية، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في السطور التالية اخر تحديثات اسعار الذهب في الاردن، حيث سجل الذهب استقرارا مقابل الدينار الاردني، خلال تعاملات الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لأسواق المعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب اليوم في الاردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.69 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.52 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 26.07 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 39.11 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.390 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.692 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 312.85 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمي

عالمياً، شهدت أسعار الذهب العالمية أسبوعا مليئا بالأحداث والبيانات الهامة التي تؤثر على الذهب خلال الفترة القادمة، لكن كان التذبذب هو المسيطر على حركة الذهب هذا الأسبوع ليظل مستقبل المعدن النفيس رهن البيانات الاقتصادية المستقبلية.