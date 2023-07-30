ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في مخيم عين الحلوة إلى 5 وسط دعوات لوقف اطلاق النار

ارتفع عدد قتلى الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيّين في جنوب لبنان الى 5 قتلى، وعشرات الاصابات، وسط دعوات فلسطينية لوقف اطلاق النار.

وأفادت مصادر صحفية بتجدد الاشتباكات بين مسلحين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، بينما قالت مصادر أمنية لبنانية إن 5 قتلى سقطوا خلال الاشتباكات بينهم قائد الأمن الوطني الفلسطيني بمنطقة صيدا.

وأكد شهود عيان أنّ الاشتباكات تجددت -فور انتهاء اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك- بين أعضاء من حركة فتح مع فصيل "الشباب المسلم" واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح لعدد من العائلات لاتجاه منطقة الفيلات المجاورة، كما تجري عدة فصائل فلسطينية اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن اللواء منير المقدح، نائب قائد الأمن الوطني الفلسطيني بمخيم عين الحلوة، مقتل العميد أبو أشرف العرموشي قائد الأمن الوطني الفلسطيني بمنطقة صيدا، على أيدي مسلحين.