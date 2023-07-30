نتنياهو: سنرتبط بالسعودية وشبه الجزيرة العربية بواسطة القطار

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في بداية اجتماع حكومته اليوم، الأحد، إن "إسرائيل" تعمل من أجل الارتباط بالسعودية بواسطة قطار، ووصف أقوال أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، بأنها "تهديدات من الملجأ".

واعتبر نتنياهو أنه "سيكون بإمكان إسرائيل لاحقا الارتباط بالقطار مع السعودية وشبه الجزيرة العربية. ونحن نعمل على ذلك".

وتأتي أقوال نتنياهو على خلفية تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الليلة الماضي، وجاء فيه أن مسؤولين في الإدارة الأميركية تقصوا لدى قادة المعارضة الإسرائيلية إذا كانوا سيوافقون على الانضمام إلى حكومة نتنياهو من أجل تنفيذ خطوات تجاه الفلسطينيين في إطار اتفاق تطبيع علاقات مع السعودية.

وتطرق نتنياهو إلى أقوال نصر الله، أمس، وقال إن "تهديدات نصر الله من الملجأ لا تؤثر علينا. وسيجدنا نقف كتفا إلى كتف في يوم الاختبار، وليس مجديا له أن يختبرنا".

وقال نصر الله، أمس، إن "المقاومة جاهزة ولن تتهاون أمام أي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان"، مضيفا أن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية. ولبنان هو المعتدى عليه وإسرائيل لا تزال تحتل جزءا من أرضنا وهي أعادت احتلال جزء من بلدة الغجر".