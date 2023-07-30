"عباس" خلال كلمة اجتماع الأمناء العامين: يُخالف الإجماع الوطني ولا يتطرق لموضوع " المعتقلين السياسيين " ويستهدف سلاح المقاومة

غرد رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس في كلمته خلال اجتماع الأمناء العامين، اليوم الأحد30/7/2023م، بعيداً عن المطالب الفلسطينية "انهاء التنسيق الأمني وسياسة الاعتقال السياسي"؛ والتي كانت سبباً في مقاطعة ثلاثة فصائل فلسطينية الاجتماع وعلى راسها حركة الجهاد الإسلامي

وقال "عباس" خلال كلمته:" إن العدوان الإسرائيلي يفرض علينا الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية وترتيب بيتنا الوطني"، مشدداً على أن مصالح شعبنا وقضيتنا تفرض إنهاء الانقسام وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في إطار دولة واحدة ونظام وقانون وسلاح شرعي واحد.

وأضاف:" يجب الالتزام بالشرعية الدولية، والمقاومة الشعبية السلمية الأسلوب الأمثل لمواصلة نضالنا وتحقيق أهدافنا الوطنية في هذه المرحلة"، مؤكداً أن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ويجب الالتزام بها وببرنامجها والتزاماتها الدولية

وأردف:" نريد إجراء الانتخابات اليوم قبل غد شريطة أن يتمكن أهلنا في القدس من المشاركة فيها"، مشدداً على أن مسؤوليتنا التاريخية الآن حماية حقوقنا ومقدساتنا وثوابتنا الوطنية التي لم ولن نتخلى عن واحدة منها

وانطلق اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين المصرية، ظهر اليوم الأحد، بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وبمقاطعة ثلاثة فصائل على راسها حركة الجهاد الإسلامي.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني وشهداء الشعب المصري وجيشه وشرطته وشهداء الأمة العربية المجيدة الذين ارتقوا دفاعا عن فلسطين.

يذكر أن الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المشاركين في الاجتماع والوفود المرافقة، قد عقدوا أمس اجتماعات تحضيرية ثنائية وجماعية، أكدوا خلالها ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز اللحمة الوطنية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات اليومية للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على المدن والقرى والمُخيّمات، وما تقوم به حكومة الاحتلال ومستوطنوها من انتهاكات بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت أربعة فصائل فلسطينية هي حركة "الجهاد الإسلامي"، "والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، ومنظمة "الصاعقة"، وحركة "فتح الانتفاضة" مقاطعة الاجتماع احتجاجا على استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.