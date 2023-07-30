بالفيديو الحادثة اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي: أتراك يهاجمون محل لشاب سوري ويقتلونه وأثنين معه

تصدر وسم “أسنيورت” و”مافيا” تطبيق “تويتر” في تركيا بعد حادثة مقتل شخصين وإصابة ثالث في منطقة أسنيورت بمدينة اسطنبول.

وتصدر الوسمان عقب انتشار تسجيلات مصورة لكاميرات مراقبة يظهر فيها اقتحام أربعة أشخاص محلًا تجاريًا ويطلقون النار على الأشخاص الثلاثة، بعد نقاش دار بينهم.

وأسفرت الحادثة عن مقتل شابين عمرهما 24 عامًا و20 عامًا، وإصابة شاب بعمر 21 عامًا.

ووقعت الحادثة مساء السبت 29 من تموز عند الساعة 23:30، في محل تجاري بشارع “محمد عاكف إرسوي” بأسنيورت، وبدأت بعدها قوات الشرطة البحث عن الأشخاص الأربعة الذين كانوا يستقلون سيارة سوداء.

وألقت الشرطة القبض على أحد المتورطين في الحادثة وفق ما نقله موقع “Internet Haber” اليوم، الأحد 30 من تموز.

وتداول مستخدمون على “تويتر” التسجيل المصور مرفقًا بعبارات مثل “الوحشية”، و”ترهيب” و”قطاع طرق”، و”تركيا غير آمنة”.

وتشهد مدينة اسطنبول حوادث قتل واعتداء متكررة، وفي 2022 شهدت اسطنبول 324 حادثة قتل، قُتل فيها 344 شخصًا، واعتقلت السلطات 793 شخصًا على صلة بهذه الحوادث، وفي عام 2021 وقعت 294 حادثة قتل في المدينة.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية التركية في 2021، انخفضت عمليات القتل العمد في تركيا في السنوات الـ15 مقارنة بعام 2006، إذ شهد ذلك العام تسجيل 3020 حادثة قتل عمد.

وانخفض الرقم إلى 2075 حادثة في 2020، بانخفاض قدره 31.5%، وفقد 4.4 أشخاص من بين كل 100 ألف حياتهم في هذه الحوادث عام 2006، وانخفض الرقم إلى 2.20 لكل 100 ألف في 2020، بانخفاض بمقدار النصف.

وتشهد مدينة اسطنبول اكتظاظًا بعدد السكان من المواطنين والأجانب وبلغ عدد القاطنين فيها عام 2022، نحو 15 مليونًا و900 ألف شخص.

ويقيم في اسطنبول من السوريين بموجب “الحماية المؤقتة” 531 ألفًا و691 شخصًا، وتأتي في مقدمة الولايات التي يقطنون فيها، في حين تأتي ولاية غازي عينتاب ثانيًا ويقيم فيها 435 ألفًا و848 لاجئًا سوريًا.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و325 ألفًا و14 لاجئًا سوريًا، بحسب أحدث إحصائيات المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية، صادرة في 20 من تموز الحالي.