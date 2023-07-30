"بنك فلسطين" عبر حاضنة انترسكت يعلن توحيد الجهود وتسخير الموارد مع تكنوبارك  لدعم بيئة الابتكار في فلسطين

وقع بنك فلسطين وحاضنة انترسكت التابعة له مع الحديقة التكنولوجية الفلسطينية الهندية تكنوبارك مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم بيئة الابتكار في فلسطين، وتعزيز دور تكنوبارك كمركز ابتكار متكامل في فلسطين، بما يشمل تسخير الموارد والإمكانيات لدى كل من بنك فلسطين، وذراعه الريادي حاضنة إنترسكت لريادة الأعمال، والحديقة التكنولوجية تكنوبارك، في إطار العمل المشترك الهادف لإتاحة الفرص أمام المبتكرين في الوطن والمهجر.

وتشمل بنود مذكرة التفاهم توفير بيئة حاضنة للابتكار تساهم في تيسير التعاون والتشبيك ما بين المبتكرين والشركات الناشئة والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية ومزودي خدمات تطوير الأعمال والأوساط الأكاديمية من أجل تصميم مبادرات مشتركة ومتكاملة. كما ستساهم كل من إنترسكت وتكنوبارك في رفع الوعي لدى المبتكرين حول ركائز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتشجيعهم على الاسترشاد بها في تصميم وتنفيذ الأفكار والمشاريع، بالإضافة إلى تعزيز ودعم مشاركة المرأة في قيادة الشركات الناشئة.

وبموجب مذكرة التفاهم سيساهم بنك فلسطين من خلال تسخير موارده المتنوعة وشبكة علاقاته وشراكاته الواسعة، وتسهيل فتح قنوات التواصل والتشبيك مع المستثمرين وصناديق رأس المال المغامر محلياً ودولياً، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذا التعاون، وتوفير آفاق أوسع أمام المبتكرين والرياديين في فلسطين والمهجر، لينتجوا أفكاراً خلاقة يخدموا بها مجتمعهم وينطلقوا بها إلى الأسواق العالمية، مما سيساهم في مواجهة البطالة المتزايدة في أوساط الخريجين والشباب، وتعريف العالم على الابتكارات الفلسطينية.

وستساهم إنترسكت في توفير برامج احتضان المشاريع، وتقديم الخدمات المالية لتطوير الأعمال، وتيسير الوصول إلى التمويل والمستثمرين، وتسهيل فرص التشبيك، وتعزيز قنوات التواصل مع الفلسطينيين في دول المهجر إلى جانب المؤسسات الدولية. كما ستعمل إنترسكت على التوسع في برنامجها لاحتضان الشركات الناشئة Startups-in-Residence"" لتشمل مرافق تكنوبارك.

وبدورها ستساهم تكنوبارك في تسخير مرافقها المتطورة، وتعزيز فرص التواصل والتشبيك، وملاءمة فرص التوظيف، وتنظيم الفعاليات، وتصميم البرامج، والتواصل مع جامعة بيرزيت لا سيما مع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات البحثية والمختبرات المتخصصة والعديد من البرامج التي توفرها الجامعة.

وحول الإعلان عن هذا التعاون، أعرب السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، عن اعتزازه بالعمل مع تكنوبارك والاستثمار في الشراكة الممتدة معها منذ عدة سنوات، وتوظيف الموارد والإمكانيات والخبرات من أجل تشجيع الإبداع والابتكار وتنمية هذا القطاع المحوري والحيوي. مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة أخرى يخطوها البنك مترجماً رؤيته لدعم الريادة والابتكار وترسيخ بصمة فلسطين الريادية، بالتوازي مع التزامه بنهج الاستدامة الشاملة وبمسؤوليته الاقتصادية والمجتمعية، وبما يشمل تشجيع المبتكرات الفلسطينيات على المشاركة الفاعلة والمؤثرة في قيادة الإبداع والريادة.

وأوضح الشوا أن أهمية هذا التعاون تكمن في موقع تكنوبارك المتميز من حيث قربها من جامعة بيرزيت بحيث يسهل وصول الطلبة والأكاديميين إلى الحديقة التكنولوجية، كما أن تكنوبارك منفتحة على العمل مع الجامعات الفلسطينية كافةً وتمتلك سجلاً حافلاً من الأنشطة والبرامج في هذا الجانب، حيث يُعد الربط ما بين الرياديين والشركات الناشئة من جهة، والجامعات والهيئات التدريسية وجمهور الطلبة من جهة ثانية، عاملاً محفزاً ومحوراً مكمّلاً لخطط البنك الهادفة إلى دعم الريادة في فلسطين.

من جانبه، أوضح د. بشارة دوماني، رئيس مجلس إدارة تكنوبارك، أهمية التعاون مع بنك فلسطين، والذي يضطلع بدور فاعل وملتزم لدعم جهود تطوير المنظومة البيئية للريادة والابتكار في فلسطين. مؤكداً أن هذا التعاون مع بنك فلسطين يهدف إلى توجيه الجهود وتوظيف الإمكانيات من أجل النهوض ببيئة الابتكار وإبراز الإبداع الريادي في فلسطين، وتشجيع الشباب الفلسطيني على الابتكار وتأسيس شركاتهم الناشئة.

كما بيّن د. دوماني أن تكنوبارك ستعمل مع بنك فلسطين على تطوير مهارات الشباب والشابات في تصميم الأفكار، واحتضان مشاريعهم، وتسهيل التواصل مع المستثمرين والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية، سواء لتمكين المبتكرين من تطوير أفكارهم أو لتمكينهم من الحصول على التمويل والتوسع في مشاريعهم والمنافسة في الأسواق.

وتشمل بنود مذكرة التفاهم تقديم خدمات الدعم اللوجستي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي يقودها فلسطينيو المهجر والتي تسعى إلى نقل أو توسيع عملياتها في فلسطين، إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى التمويل، والاستفادة من خدمات الإرشاد والتوجيه.

كما تهدف إلى تشجيع انخراط صناديق رأس المال المغامر ومسرّعات الأعمال الدولية بهدف تشييد بيئة ابتكار شاملة للشركات الناشئة، بما يشمل تأسيس مقر تواجد لها في تكنوبارك. وسيعمل الشركاء على توفير فرص التوجيه والإرشاد للشركات المُحتضنة، وتيسير التشبيك من أجل الحصول على التمويل، وتسهيل التواصل مع المستثمرين الملائكيين، بالإضافة إلى تطوير برنامج يستهدف الشركات الناشئة والمشاريع الريادية الخضراء.