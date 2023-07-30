للمرة الثانية..الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية "الإسرائيلية"، اليوم الأحد30/7/2023م، قرارًا بتجديد الاعتقال الاداري لأسير من جنين للمرة الثانية على التوالي.

ووفقا لنادي الأسير، فأن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمرة الثانية لمدة 6 أشهر للأسير قصي محمد رايق أبو الوفا، علماً أنه معتقل منذ 14 آذار الماضي.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

يُشار إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال يبلغ 1132 بينهم 18 طفلا، وثلاث أسيرات.