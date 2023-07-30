بوتين: سنوسع قواتنا البحرية و30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد30/7/2023م، إن روسيا توسع حجم قواتها البحرية، لافتا إلى أن هناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام.

وأضاف بوتين خلال كلمته بيوم البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ :"على مدى قرون كان أسطولنا ولا يزال حارسًا لا يُقهر لحدود الوطن وفخره ومجده، ولذا تحتفل روسيا كلها وشعبها بشرف الأسطول".

وأشاد الرئيس الروسي بأداء القوات البحرية الروسية، بمناسبة ذكرى عيدها السنوي، مؤكدًا أن الأسطول الروسي كان ولا يزال حارسًا لا يُقهر لحدود وطنه.

وتابع بوتين: "اليوم نهنئ أطقم السفن والغواصات الشجاعة، وطياري الطيران البحري الذين لا يهابون وأفراد خدمته على الأرض، وجنود القوات الساحلية ومشاة البحرية المقدامين".

وأتم كلمته، قائلا "لقد وقف الأسطول الروسي مرارًا في وجه الأعداء كحصن منيع"، مؤكدا أن هدفه الرئيسي هو الدفاع عن الوطن.

وتضمن الاحتفال عرضا عسكريا بحريا وآخر بريا، وشارك فيه هذا العام 45 سفينة وزورقا وغواصة إضافة إلى نحو 3 آلاف عسكري.

وبهذه المناسبة تقام عروض بحرية في أبرز الموانئ الروسية على مستوى البلاد.