جميل مزهر: التحدّيات التي تواجه شعبَنا وقضيّتَنا باتت تتصاعد وتتسارع في خطرها

أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر أن التحدّياتِ التي تواجهُ شعبَنا وقضيّتَنا باتت تتصاعدُ وتتسارعُ في خطرِها أكثرَ فأكثر.

واوضح مزهر في كلمة له خلال مؤتمر الأمناء العامين في مصر أنه أصبحَ واضحًا أنّ مسارَ التسويةِ الذي راهنتْ عليه القيادةُ الرسميّةُ الفلسطينيّةُ قد بات فاشلاً ومغلقًا.

ولفت الى ان المفاوضاتِ وانتظارَ الضغطِ الدوليّ على العدوِّ لتحقيقِ الدولةِ المستقلّةِ بعاصمتِها القدس، وتأمينِ حقِّ العودةِ وتقريرِ المصير؛ ما هو إلاّ وَهْمٌ.

ودعا مزهر لإعادةِ بناءِ استراتيجيّتِنا الوطنيّةِ التحرّريّةِ بالانطلاقِ من كونِنا في مرحلةِ تحرّرٍ وطنيٍّ، تتطلّبُ إعادةَ بناءِ مؤسّستِنا الوطنيّةِ بالانطلاقِ من ذلك، وبشراكةٍ كاملة.

واضاف: "يجب أن يتم ذلك مع التمسّك بكامل الحقوق الوطنيّة المشروعة، وإنجاز الوحدة الوطنيّة، وإدارة الصراع مع الاحتلال بالأشكال والوسائلِ كافة".

ودعا مزهر لتنفيذ القرارات الوطنيّة بإنهاء كل علاقة مع اتّفاق أوسلو؛ أي إلغاؤه، وما ترتّب عليه من التزاماتٍ أمنيّةٍ وسياسيّةٍ واقتصاديّةٍ، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني.

وشدد على ان نجاح الحوار يعد سبيلاً لتعزيز الثلاثية الذهبية لعناصر القوة وهي "الوحدة والصمود والمقاومة".

وتابع القيادي بالجبهة الشعبية يقول: " مصر تواصل دعمها لشعبِنا وقضيّتِنا الوطنيّة، وجهودها متواصلة دونَ يأسٍ لتوحيدِ الساحةِ الفلسطينيّة".