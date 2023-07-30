الشيخ عزام: مستعدون لزيارة القاهرة بعد انفضاض اجتماع الأمناء العامين بوفد يرأسه الأمين العام القائد "النخالة"

أكد أمين سر المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، أن مقاطعة حركته للقاء الأمناء العامين الذي تستضيفه القاهرة، سببه واضح وهو رفض السلطة الإفراج عن أبناء شعبنا ومجاهديه، الذين صنعوا معجزة في جنين، ومرغوا أنوف المحتلين في المعركة الأخيرة (بأس جنين).

وقال الشيخ عزام في حديث له خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية عقد في دمشق: " كنا نأمل أن يستجيب الرئيس محمود عباس للمطالب والاتصالات والمبادرات التي تمت للإفراج عن المعتقلين من المجاهدين في الضفة الغربية، لكنه للأسف كان متصلباً".

وأوضح أن عدم مشاركة الحركة في لقاء الأمناء العامين لا يعني أنها تطمح أو تسعى لتشكيل أجسام بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية، التي نطالب بإصلاحها، ومشاركة الكل الفلسطيني في مؤسساتها.

وأضاف قائلاً: "مستعدون لزيارة القاهرة بعد انفضاض اجتماع الأمناء العامين بوفد يرأسه الأمين العام القائد زياد النخالة".

ووجه عزام الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها للقاء الذي دعا له الرئيس عباس، مؤكداً على أهمية دورها ومحوريته في الملف الفلسطيني.

وقال: "شعبنا كله يترقب نتائج تلبي طموحاته وتنتصر لحقوقه من هكذا لقاءات".