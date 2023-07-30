بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة يهرب كثير من المواطنين إلى الاستجمام على شواطئ البحر والشاليهات السياحية حتى يخففوا عن أنفسهم من ضغوط الحياة ودرجة الحرارة، وتعتبر السباحة من الأنشطة الرياضية الشائعة التي يقوم بها المواطنين أثناء الاستجمام، وتجنباً لحالة الغرق الذي يتعرض لها المواطنون وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع لكم في هذا المقال قواعد الأمن والسلامة عند السباحة.

قواعد الأمن والسلامة عند السباحة

تقسم قواعد الأمن والسلامة المتبعة عند السباحة إلى قسمين، قسم خاص بالبالغين وقسم خاص بالأطفال وتشمل هذه القواعد لكلا الفئتين على ما يلي:

قواعد الأمن والسلامة عند السباحة الخاصة بالبالغين

تشمل قواعد الأمن والسلامة عند السباحة الخاصة بالبالغين على ما يلي:

يجب اللعب بلطف حول الماء وبداخله وعدم دفع الآخرين إلى الماء ولو على سبيل المزاح، كما أنه ليس من الآمن اللعب بخشونة حول الأرضيات والحواف الإسمنتية المحيطة بالمسبح، إذ أنه من السهل أن يرتطم الرأس بالأرض في تلك الأماكن ويمكن أن يزداد الأمر سوء عند ارتطام رأس الشخص بالأرض ومن ثم سقوطه في الماء، ويعد هذا السبب من الأسباب الرئيسية للتحفيز على المشي وعدم الركض في أماكن السباحة واتباع القواعد الخاصة بالأمن والسلامة عند السباحة.

لا داعي للشعور بالذعر عند التواجد في الماء، ويجب المحافظة على الهدوء قدر الإمكان، فكلما شعر الشخص بالراحة والهدوء كانت السباحة والطفو أسهل، فإذا كانت المياه العميقة هي السبب في الشعور بالذعر يجب التفكير في أن قعر البركة ليس بعيد وأن عدم ملامسة القاع لا يعني أن الشخص سيغرق، كما أنه يمكن ركل حائط البركة والقفز من القاع باتجاه جوانب المسبح عند الحاجة، كما يجب التركيز على التنفس عندما يكون الرأس فوق الماء للحفاظ على هدوء الأعصاب.

يجب عدم النزول إلى الماء عند الشعور بالإرهاق أو الحرارة أو البرودة، كما يجب استخدام تقنيات معينة عند الشعور بالإرهاق داخل الماء مثل الطفو والمحافظة على الرأس مائل إلى الخلف خارج الماء ورفع البطن والاسترخاء والتنفس.

يجب الحفاظ على رطوبة الجسم، لأن السباحة لا تعني بأن الشخص لا يتعرق، فعلى الرغم من أن الماء قد يحافظ على درجة حرارة الجسم باردة قليلاً، إلا أنه لا يمنع التعرق، لذا ينصح بتناول السوائل بشكل منتظم عند السباحة.

مراقبة حالة الطقس إذ إن الطقس العاصف يشكل خطراً كبيراً على الأشخاص بداخل الماء، إذ يعد الماء موصل مثالي للكهرباء لذا إذا ضرب البرق الماء فإن الكهرباء ستنتشر في سطح الماء، كما يجب الانتظار لمدة نصف ساعة قبل دخول الماء بعد العواصف الرعدية.

لا يجب الغوص في الماء دون التأكد من عمق الماء وعدم وجود عوائق أو عقبات في الماء، إذ يمكن أن تسبب هذه العقبات والارتطام بقعر البركة إصابات خطيرة في الرأس والعمود الفقري مثل: الشلل.

الانتباه إلى اللوحات التحذيرية ولوحات عمق الماء المحيطة بالماء عند السباحة، وعدم السباحة في الأماكن المخصصة للقفز.

قواعد الأمن والسلامة عند السباحة الخاصة بالأطفال عند السباحة

تشمل قواعد الأمن والسلامة عند السباحة الخاصة بالأطفال على ما يلي:

السباحة في أماكن خاصة يشرف عليها منقذين.

السباحة بوجود شخص آخر، وعدم السباحة وحيداً.

عدم ترك الطفل دون مراقبة بالقرب من الماء، وعدم الاعتماد على طفل لمراقبة طفل آخر.

تعليم الطفل طلب الإذن دائماً قبل الاقتراب من الماء.

ارتداء الطفل لسترات النجاة بالقرب من الماء، ولكن لا يجب الاعتماد على سترة النجاة وحدها.

وضع حواجز مناسبة حول أحواض السباحة خاصة في المنازل، إذ أن معظم حوادث الغرق المنزلية تحدث خلال أقل من خمس دقائق عند غياب الطفل عن أنظار الوالدين.

عدم التشتت عند مراقبة الأطفال حول الماء.

وجود معدات مناسبة حول الماء مثل: معدات السلامة وسترات النجاة والهاتف الخلوي ومجموعة الإسعافات الأولية.

الحفاظ على صحة البشرة والحد من كمية أشعة الشمس التي يتعرض لها الطفل أثناء السباحة بين الساعة 10 صباحاً وحتى 4 عصراً، واستخدام واقيات الشمس.

شرب الكثير من الماء بانتظام، حتى عند عدم الشعور بالعطش.

الإسعافات الأولية للغرق

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية يعرف الغرق على أنه ضعف الجهاز التنفسي نتيجة لغمره في السائل، وتشمل النتائج المحتملة للغرق على الوفاة أو تطوير الإعاقة أو حدوث إصابة.

يحدث الغرق عندما يلامس الماء الحنجرة، وبعد انقطاع النفس الأولي تحدث فترة من حبس النفس الإرادي تتبعها فترة من تشنج الحنجرة مما يسبب نقص التأكسج (نقص الأكسجين في الدم)، مما يؤدي إلى أن يصبح الجسم حمضياً، وإذا لم يتم تصحيح هذه المشكلة بسرعة فقد تؤدي كثرة الأحماض بالإضافة إلى نقص الأكسجين إلى حدوث خلل في كهرباء القلب (السكتة القلبية) ونقص تدفق الاكسجين إلى الدماغ، مسبباً انخفاض وظائف الجسم وارتخاء الحنجرة مما يسبب دخول الماء إلى الرئتين، ويعاني 20% من ضحايا الغرق من التشنج المستمر للحنجرة مما يمنع دخول الماء إلى الرئتين وكانت هذه الحالة سابقاً تسمى بالغرق الجاف.

تشمل خطوات إسعاف الغريق على ما يلي:

• إخبار المنقذ إذا كان قريباً، أو الطلب من أي شخص الاتصال بالإسعاف.

• إخراج الغريق من الماء.

• التحقق من تنفس الغريق من خلال وضع الأذن بجوار فم الغريق أو أنفه، والشعور بالهواء على الخد.

• التأكد من أن صدر الغريق يتحرك.

• إذا لم يكن هناك تنفس يجب التحقق من نبض الغريق لمدة 10 ثواني.

إذا لم يكن هناك نبض يجب البدء بالإنعاش القلبي الرئوي، وتشمل خطوات الإنعاش القلبي الرئوي على الخطوات التالية:

• وضع الغريق على ظهره.

• بالنسبة للبالغين أو الأطفال، توضع راحة اليد على منتصف الصدر عند خط الحلمة، والضغط بوضع يد فوق اليد الأخرى.

• لدى الرُضع يوضع إصبعين على عظمة الصدر.

• الضغط لأسفل بمقدار 2 بوصة للبالغين والأطفال والتأكد من عدم الضغط على الأضلاع، أما الرضع فيكون الضغط لأسفل بمقدار 0.5-1 بوصة مع التأكد من عدم الضغط على نهاية عظمة الصدر.

• ممارسة الضغط بمعدل يتراوح بين 100-120 ضغطة في الدقيقة أو أكثر، مع مراعاة ارتفاع الصدر تماماً بين الضغطات.

• التحقق من بدء تنفس الشخص الغريق، وتكرار الضغط إذا لم يكن هناك تنفس.

• فتح مجرى التنفس من خلال إمالة الرأس للخلف ورفع الذقن لأعلى.

• إغلاق أنف الغريق وأخذ نفس طبيعي وإعطاء النفس للغريق من خلال فمه لمدة ثانية واحدة مع مراقبة ارتفاع الصدر.

• إعطاء نفسين متبوعين بثلاثين ضغطة على الصدر، والاستمرار في هذه الدورة المكونة من نفسين و30 ضغطة حتى يبدأ الغريق في التنفس أو وصول فريق الإسعاف.