حركة المجاهدين: اجتماع الأمناء العامين في ظل الاعتقال السياسي لا يعبر عن تطلعات شعبنا

أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية اليوم الأحد 30/7/2023 ان اجتماع الأمناء العامين في ظل الاصرار على الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني اليوم لا يعبر عن تطلعات شعبنا وارادته.

وقالت خلال بيان لها "نرفض سياسة الإقصاء الغير مشروع لفصائل المقاومة الحية ونعبر عن تأييدنا للمقاطعة المشروعة من إخواننا تعبيرا منهم عن رفض الاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين" .

واعتبرت ان الإصرار على اجتماعات لا تأخذ بعين الاعتبار كل المبادرات المطروحة ولا تراعي ظروف المرحلة ولا تتجاوز أخطاء الماضي لن تخدم شعبنا ولن تسهم في مواجهة التحديات أو تأسيس شراكة حقيقية..

ودعت المجاهدين لتأسيس مرحلة جديدة تقوم على استراتيجية وطنية جامعة دون اقصاء واستفراد ، مطالبةً بتهيئة أجواء الوحدة الوطنية من خلال التوقف عن ملاحقة المقاومين وانهاء الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني في الضفة .