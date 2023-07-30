مدفيديف لأعداء روسيا: تضرعوا لنا بالانتصار وإلا فالحرب النووية قادمة

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، "أعداء روسيا بضرورة التضرع للرب، لكي يوفق المقاتلين الروس في مهمتهم بأوكرانيا، لأن انتصارهم لا يسمح بإشتعال نيران الحرب النووية العالمية".

وأضاف مدفيديف، في تصريح صحفي، عشية مناسبة حلول يوم القوات البحرية الروسية، أن "الطوربيد النووي المسير الروسي (بوسيدون)، يوصي أعداء روسيا، بالصلاة من أجل صحة جميع البحارة الروس"، في إشارة منه إلا البحارة جاهزون لاستخدام هذا الطوربيد، إذا لزم الأمر.

وأكد أن روسيا تدافع عن مواطنيها، بالتصدي للهجوم المضاد من جانب العدو الجماعي، مشدّدًا على أن هذه الحقيقة لا غبار عليها.

بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة يوم القوات البحرية، إن بلاده تواصل العمل في بناء أسطولها الحربي الذي سيتعزز بـ 30 سفينة جديدة هذا العام.

بوتين برفقة عدد من الزعماء الأفارقة يحضر عرضا عسكريا بحريا احتفالا بيوم البحرية الروسية https://t.co/Uox6kgl7u4 — RTARABIC (@RTarabic) July 30, 2023

وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، من جانبها، في تقريرها اليومي، عن مجموع خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي، وأكدت أن الخسائر بلغت نحو 725 جنديا، إضافة إلى عدد من المعدات العسكرية.

وأعلنت موسكو، في 24 فبراير الماضي، عن بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، ضد أوكرانيا، لتحييد كييف، ومنع محاولات انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو).