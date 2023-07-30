بالصور الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع "العلمين" تجدد مطالبها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والتوافق على استراتيجية وطنية

أكدت الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين المنعقد في العلمين بمصر اليوم ، خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة اليوم الأحد 30/7/2023، موقفها الواضح باحترام نتائج الاجتماع ما لم تمس برؤيتها الوطنية في الصراع مع العدو الصهيوني ، مؤكدةً ان قرار عد المشاركة جاء لوضع ملف الاعتقال السياسي في الضفة الفلسطينية المحتلة على الطاولة الوطنية.

مجددين مطالبهم بالتوافق على استراتيجية وطنية لمواجهة مشروع الضم والتهويد والاستيطان في الضفة والقدس، والدعوة إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

الجهاد الإسلامي

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، اليوم الأحد 30 يوليو 2023، أنّ مقاطعة حركة الجهاد لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، هو إصرار السلطة الفلسطينية على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها، على الرغم من موقفنا بضرورة تهيئة الأجواء والافراج عنهم لضمان المشاركة في اللقاء.











وقال البطش في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الذي نظمه الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين المنعقد في القاهرة اليوم: "كان لا بد أن نضع ملف الاعتقال السياسي في الضفة الفلسطينية المحتلة على الطاولة الوطنية، ولذلك أخذنا قراراً بعدم المشاركة في لقاء الأمناء العامين، بعد فشل كل الجهود للافراج عنهم.

وقال:" على الرغم من أننا لن نحضر اجتماع القاهرة، لكننا سنحترم نتائجه، ما لم تمس برؤيتنا الوطنية في الصراع مع العدو الصهيوني"، مضيفاً: "نجدد مطالبنا بالتوافق على استراتيجية وطنية لمواجهة مشروع الضم والتهويد".

وأضاف البطش: "عندما دعا الرئيس أبو مازن إلى عقد لقاء للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بعد معركة جنين، رحبّنا منفصلين ومشتركين بهذه الدعوة، وقلنا إننا جاهزون دائماً للعمل والتوافق على استراتيجية وطنية من أجل مقاومة الاحتلال والاستيطان، لوضع حد لهذا العدو وعربدته وحماية الأرض من التهويد في الضفة والقدس.

وتابع: "لكن للأسف الشديد تفاجأنا بعد تلك الدعوة وبعد الترحيب من حركة الجهاد وعدد من القوى الوطنية، بتغول أمني غير مسبوق على مقاومينا في الضفة، وتم اعتقال عدد منهم في مقدمتهم أبطال كتيبة جبع التابعة لسرايا القدس، اعتقدنا أن تهيئة الأجواء تتطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلون من سجون السلطة، لكن لم تنجح لتلك الجهود التي بذلت من الحركة لإنهاء ملف الاعتقال السياسي عبر اتصالات مع الاخوة في السلطة ومع مسؤولين أمنيين كبار".

وتابع: "بعد الإصرار على رفض الافراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، اتخذنا قراراً في حركة الجهاد بمقاطعة لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة، لكننا سنحترم مخرجاته ما لم تمس بموقفنا ورؤيتنا الوطنية في مواجهة العدو الصهيوني".

وجدد البطش مطالبة الحركة والفصائل المتوافقة مع رؤيتها، بالتوافق على استراتيجية وطنية لمواجهة مشروع الضم والتهويد والاستيطان في الضفة والقدس، داعياً إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

كما طالب بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب مجلس وطني ومجلس مركزي ، وتفعيل الإطار القيادي للأمناء العامين كقيادة وطنية لقيادة وإدارة الصراع مع العدو الصهيوني، مؤكداً على أهمية سحب الاعتراف بـ "إسرائيل" باعتبار أنه كيان معادي وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي فيما يتعلق بإلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بـ "إسرائيل" ووقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني.

ونبّه إلى أن تلك المطالبات والدعوات والمقاطعة للقاء القاهرة، لا يتنقص من الدور المصري الكبير الذي يسعى جاهداً لتوحيد الصف الفلسطيني وانهاء الانقسام.، ولم يسبق لحركة الجهاد أن قاطعت أي لقاء دعت إليه القاهرة ولم تسبق أن قاطعت أي لقاء سواء في ييروت أو الجزائر فهي دائما حريصة على وحدة الصف الفلسطيني.

ونوه إلى أن سلاح وكتائب حركة الجهاد المنتشرة والعاملة في الضفة المحتلة هدفها تحرير الضفة، وليس اسقاط السلطة أو منازعتها على سيادة منقوصة، قائلا: "نحن نقاتل العدو من أجل تحرير فلسطين فقط كوننا نعيش مرحلة تحرر وطني وليس لدينا أي رغبة في خوض صراعات هامشية "

القيادة العامة

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة لؤي القريوتي اليوم الأحد 30/7/2023، على أن مقاطعتنا المشاركة في لقاء الأمناء العامين هو نوع من أنواع الضغط السياسي في هذا اللقاء الذي يجمع قادة الشعب الفلسطيني لوضع الاعتقالات على جدول الأعمال.

وقال القريوتي في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الذي نظمته الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين المنعقد في القاهرة اليوم: " نؤمن بالوحدة الوطنية لأنه عنصر قوة لنا في مواجهة المشروع الصهيوني وأن العدو الصهيوني لا يفرق بين تنظيم وتنظيم آخر بل تستهدف الكل الفلسطيني لذلك نحن بكل جولات الحوار كنا عامل مساعد يقرب وجهات النظر المختلفة بين مكونات الشعب الفلسطيني في موضوع المصالحة والمشروع الوطني".









وأضاف القريوتي "الباب الحقيقي للوحدة الوطنية هي منظمة التحرير الفلسطيني هي البيت الجامع للكل الفلسطيني وهي الخيمة التي تضم كل أطياف الشعب الفلسطيني لذلك هي الباب الحقيقي، لكن في حواراتنا السابقة من 2005 كل جولات الحوار، يتم تقديم بند الانتخابات التشريعية والرئاسية وبند الحكومة على كافة الملفات السياسية ومع ذلك كنا دائما ايجابيين ولم نقف عقبة بل ساعدنا في التغلب على بعض السياقات"

الصاعقة

قال مسؤول منظمة الصاعقة في قطاع غزة محيي الدين أبو دقة اليوم الأحد 30 يوليو 2023، إن قرارهم بمقاطعة لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر، بسبب استمرار أجهزة أمن السلطة ملاحقة واعتقال المقاومين الفلسطينيين في الضفة المحتلة.

وأشار أبو دقة في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الذي نظمته الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين، إلى أنهم رحبوا في البداية رحبنا بمبادرة الرئيس محمود عباس للمشاركة في لقاء وطني يحضره الأمناء العامون للفصائل في جمهورية مصر العربية، لكن قررنا عدم المشاركة فيه بسبب استمرار سياسة الاعتقال السياسي في الضفة المحتلة.





وطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية دون أي اشتراطات، داعياً إلى وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنهم مع مع المقاومة والكفاح المُسلح مع وجود برنامج توافقي لإفشال كافة المخططات الصهيونية لتهويد القدس وضم الضفة.

ابو معمر

أكد زكريا أبو معمر عضو مكتب سياسي لحركة حماس اليوم الأحد 30/7/2023 ، أن حركة حماس تشارك في الاجتماع اليوم للتأكيد على مشروعية المطالب التي طالبت فيها الفصائل الثلاثة وهي مطالب مشروعة يطالب بها كافة أبناء شعبنا وهي إغلاق الملف المخزي " الاعتقالات السياسية" وعدم العودة إليه.

وقال أبو معمر في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الذي نظمته الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين اليوم في غزة: إن ملف الاعتقال السياسي لابد أن لا يًطرح للنقاش، بل ما يجب أن يطرح هي خطة وطنية للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال وليس الاعتقالات السياسية.

وجدد أبو معمر دعم الحركة لمطالب أشفائنا المقاطعين لاجتماع الأمناء العامين، معرباً عن أمله أن يخرج الاجتماع بخطة وطنية شاملة.

وأكد على أن اجتماع اليوم يجب أن يكون موحداً ويشارك فيه كل أطياف المجتمع الفلسطيني، مطالباً أن يضمن الاجتماع الخروج بخطة وطنية شاملة وجامعة لترتيب البيت الفلسطيني ، والبدء بتشكيل مجلس وطني والذهاب إلى قيادة وطنية موحدة.

















































