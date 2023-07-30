غالانت: سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا حاولوا مهاجمتنا

هدد وزير حرب جيش الاحتلال الاسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، لبنان، قائلاً: "سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا حاولوا مهاجمتنا".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، في بيان، أمس، أن حكومة الاحتلال أبلغت جهات دولية بإغلاق القنوات الدبلوماسية المتعلقة بخيام حزب الله، مشيرةً إلى أن الجيش ينتظر الآن قرار بإزالة خيام حزب الله ويستعد بما في ذلك لوقوع معركة مفتوحة.

وبحسب موقع والا العبري، فإن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في القطاعات البرية والبحرية والجوية في الجيش الإسرائيلي استعداداً لأي تطور مع حزب الله.

وأضاف الموقع، أن جيش عزز سلاح المدفعية على طول الحدود اللبنانية بأكملها

وحذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير، من أن "حزب الله يفكر في المخاطرة على الحدود منذ أيام".

ووجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رسالة تهديد إلى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، قائلا: "من الأفضل لك ألا تختبرنا".

وقال نتنياهو، في بداية اجتماع لحكومة الاحتلال: "لسنا متأثرين بتهديدات نصر الله، في لحظة الحقيقة سيجدنا معًا نقف كتفًا بكتف"، وفقًا لإذاعة جيش الاحتلال.