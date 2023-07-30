منظمة الصاعقة: قررنا مقاطعة اجتماع الأمناء العامين بسبب استمرار ملاحقة واعتقال المقاومين بالضفة

قال مسؤول منظمة الصاعقة في قطاع غزة محيي الدين أبو دقة اليوم الأحد 30 يوليو 2023، إن قرارهم بمقاطعة لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر، بسبب استمرار أجهزة أمن السلطة ملاحقة واعتقال المقاومين الفلسطينيين في الضفة المحتلة.

وأشار أبو دقة في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الذي نظمته الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين، إلى أنهم رحبوا في البداية رحبنا بمبادرة الرئيس محمود عباس للمشاركة في لقاء وطني يحضره الأمناء العامون للفصائل في جمهورية مصر العربية، لكن قررنا عدم المشاركة فيه بسبب استمرار سياسة الاعتقال السياسي في الضفة المحتلة.

وطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية دون أي اشتراطات، داعياً إلى وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنهم مع مع المقاومة والكفاح المُسلح مع وجود برنامج توافقي لإفشال كافة المخططات الصهيونية لتهويد القدس وضم الضفة.