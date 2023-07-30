️نتنياهو في رسالة لـ نصرالله: من الأفضل لك ألا تختبرنا

وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رسالة تهديد إلى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، قائلا: "من الأفضل لك ألا تختبرنا".

وقال نتنياهو، في بداية اجتماع لحكومة الاحتلال: "لسنا متأثرين بتهديدات نصر الله، في لحظة الحقيقة سيجدنا معًا نقف كتفًا بكتف"، وفقًا لإذاعة جيش الاحتلال.

الأمين العام لحزب الله ،السيد نصر الله، في خطاب متلفز، أن المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة "اسرائيلية ، موضحاً ان "إسرئيل" تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هي من يستمر في احتلال الأرض ولا سيّما في الغجر اللبنانية.

وبعد هذا الخطاب، رفع جيش الاحتلال، أمس، حالة التأهب القصوى في شمال فلسطين المحتلة، خشية من تدهور الأوضاع الأمنية.