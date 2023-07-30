البطش: قاطعنا لقاء القاهرة لعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسنرحب بمخرجاته ما لم تمس رؤيتنا الوطنية

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، اليوم الأحد 30 يوليو 2023، أنّ مقاطعة حركة الجهاد لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، هو إصرار السلطة الفلسطينية على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها، على الرغم من اشتراطنا على ذلك للمشاركة في اللقاء.

وقال البطش في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الذي نظمه الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين المنعقد في القاهرة اليوم: "كان لا بد أن نضع ملف الاعتقال السياسي في الضفة الفلسطينية المحتلة على الطاولة، ولذلك أخذنا قراراً بعدم المشاركة في لقاء الأمناء العامين".

وقال:" على الرغم من أننا لن نحضر اجتماع القاهرة، لكننا سنحترم نتائجه، ما لم تمس رؤيتنا الوطنية في الصراع مع العدو الصهيوني"، مضيفاً: "نجدد مطالبنا بالتوافق على استراتيجية وطنية ضد مشروع الضم والتهويد".

يتبع..