الخرطوم... قوات الدعم السريع تقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة

قصفت قوات الدعم السريع المتمردة على الجيش السوداني، الأحد، بالصواريخ وقذائف المدفعية أماكن مدنية في العاصمة الخرطوم.

وأعلن الجيش السوداني، في بيان، عن مقتل خمسة مدنيين بينهم أربعة أطفال من أسرة واحدة بقصف للدعم السريع لمنزلهم.

وزارة الخارجية في السودان، ألقت من جانبها، اللوم على قوات الدعم السريع، في تعثر مباحثات جدة التي تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ أشهر.

وعزت الخارجية، سبب تعثر المفاوضات التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة إلى "تعنت قوات التمر"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وتسببت الحرب المستعرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان، بمقتل وإصابة الآلاف معظمهم من المدنيين، ونزوح ملايين الأشخاص في ولايات داخل البلاد وفي دول مجاورة، علاوة عن تدهور الأوضاع المعيشية لهم.