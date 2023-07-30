مهجة القدس : قرار بن غفير بإلغاء "المنهلية" إجراء عقابي يهدف الى زيادة التضييق عن الأسرى

أكد الناطق الاعلامي لمؤسسة مهجة القدس أ. محمد الشقاقي اليوم الأحد 30/7/2023 ان إصدار المجرم بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال قراراً بإلغاء الإفراج المبكر (المنهلي) عن الأسرى الفلسطينيين يعتبر إجراء عقابي جديد يهدف إلى زيادة تضييق الخناق على أسرانا الأبطال.

واعتبر الشقاقي ان هذا الإجراء العقابي يأتي ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرًا من بينها منع وجود مخابز في السجن، والحد من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان المجانية.

وأوضح ان هذه الجريمة تأتي بالتزامن مع تصاعد جريمة الاعتقال الإداري الذي يمارسها العدو ضد شبابنا في الضفة وبوتيرة غير مسبوقة.

وبين ان هذا القرار يأتي في سياق جملة السياسات الانتقامية التي أصدرتها الحكومة اليمينية المتطرفة لإدارة السجون، والتي يسيطر عليها المجرم بن غفير، والذي ينادي بتحويل واقع الأسرى والمعتقلين إلى جحيم.