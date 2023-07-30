ماذا قال أنشيلوتي حول إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مبابي؟

علّق المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول إمكانية تعاقد فريقه هذا الصيف مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، لكن النادي الباريسي يريد بيعه هذا الصيف حتى لا يرحل عنه مجانا عند نهاية عقده.

ورد أنشيلوتي على تكهنات انتقال مبابي لريال مدريد في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة الودية لفريقه ضد غريمه برشلونة المقررة مساء يوم السبت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المدرب الإيطالي لوسائل الإعلام: "لا يزعجني الأمر عندما يسألني أي شخص عن مبابي، كل ما سأفعله هو الامتناع عن الإجابة، يجب أن نحظى بالاستمرارية خلال الموسم والآن من السابق لأوانه الحكم على ما سنفعله".

وأضاف: "نحن لا نعرف بنسبة 100% ما سنفعل، الموسم القادم نحتاج فيه الكثير من الالتزام والسلوكيات الجيدة".

وعن حاجة الفريق لمبابي لتسجيل الكثير من الأهداف، رد أنشيلوتي: "نحن كاملون وهذا يكفي، خط الهجوم يقوم بعمل جيد وبراهيم دياز وخوسيلو يمكنهم المساهمة مع المجموعة الحالية".

يذكر أن الريال تخلى هذا الصيف عن الفرنسي كريم بنزيما الذي رحل إلى الاتحاد السعودي، ولم يعوضه حتى الآن سوى بضم خوسيلو من إسبانيول.