كيف جاء سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الأحد 30/7/2023 بعد رفع الضريبة



شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 30/7/2023 استقراراً بالأسواق المصرية بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه القرار الخاص بالذهب الوارد بصحبتهم، مما جعل كثير من المصريين يتسألون حول أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 30/7/2023، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين أيديكم في سطور أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 30/7/2023

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في مصر بكافة الأعيرة، وسجل آخر تحديث لـ سعر الذهب عيار 21 نحو 2155 جنيهًا، كما استقر سعر الذهب عيار 18 عند 1847 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأحد30/7/2023:

عيار 24 سجل 2463.25 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 2400.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 50 جنيهًا مصنعية على كل جرام.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد30/7/2023:

سجل 2155 جنيها (شراء)، 2100 جنيه (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام.

أسعار الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأحد30/7/2023:

سجل عيار 18 نحو 1847.75 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 1805.25، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 35 و50 جنيهًا على كل جرام.

أسعار الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأحد30/7/2023:

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1465 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 17240 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد30/7/2023

انخفض سعر الجنيه الذهب عيار21 اليوم من جديد بالمقارنة بأسعار الذهب، ليصل سعر جنيه الذهب اليوم لـ 17240 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار عند آخر تعاملات البورصات العالمية، لتباع حاليا أونصة الذهب بـ 1960 دولارا.