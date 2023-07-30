قيادي في الجبهة الديمقراطية: طالبنا بوقف الاعتقالات السياسية ونتمنى خروج اجتماع الفصائل بنتائج تُنهي الانقسام

أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية محمد دويكات اليوم الأحد 30/7/2023، أن اعتقالات بحق المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي مرفوص ويعمق الانقسام الداخلي ويحدث شرخاُ اجتماعياً في المجتمع الفلسطيني.

وقال دويكات خلال تصريحات لإذاعة صوت القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ان اجتماع الأمناء العامين الذي سيعقد في "العلمين" المصرية يستمر ليوم واحد، في محاولة لتوحيد الموقف الفلسطيني وتذليل الخلافات، وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية الرئيس عباس ومشاركون آخرون.

وأضاف دويكات "يجب أن تقف هذه الاعتقالات السياسية ويجب أن يتوقف التراشق الإعلامي حتى نهيئ الأجواء للاجتماع الوطني ونخرج بنتائج مرضية لأبناء شعبنا وتكون كفيلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

وأوضح دويكات ما يجري بحق شعبنا ومقدساتنا ومقدرات شعبنا من خلال ممارسات قمعية وعدوانية على يد الحكومة اليمينية الفاشية هو مؤشر خطير وهذا المؤشر يجيب أن يكون حاضراً أمام الأمناء العامين لكل الفصائل وحافز لاستعادة الوحدة الوطنية حتى نتمكن من مواجهة الاحتلال.

وطالب دويكات وقف حملة الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة التي طالت مناضلين من الجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية كان آخرها بالأمس، مضيفاً انه يجب حفظ الحريات العامة التي كفلها القانون وأن توضع حد لانتهاكها بحملة الاعتقالات.

وتمنى دويكات أن تخرج جولة الحوار بقضايا عملية ومهمة من أن أجل انهاء الملف الأسود الذي يلقي بظلاله على كل مكونات الشعب الفلسطيني، ويجب على القوى والفصائل الضغط بتحديد وقت زمني لخطوات عملية لاستعادة الوحدة الوطنية.

وأفاد دويكات أن الاحتلال لا يميز بين فصيل وآخر كل الشعب الفلسطيني مستهدف بممارسات قمعية، فنرى كيف المظاهرات ضد الكيان احتجاجاً على التعديلات وكيف هم موحدون في قمع الفلسطينيين وسلب الأراضي الفلسطيني، مطالباً كافة الأمناء المجتمعون أن يضعوا هذه الحالة حافزاُ لهم ليخرجوا بقرارات تعزز صمود الشعب الفلسطيني.