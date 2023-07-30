بالفيديو "ذبح وحرق بقرات"... جهود تبذل في إسرائيل لبناء الهيكل "الثالث" المزعوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، الأحد، عن جهود تبذل في الآونة الأخيرة بالتعاون مع وزارات في الحكومة "الإسرائيلية" الحالية، لبناء "الهيكل الثالث" المزعوم في المسجد الأقصى بالقدس.

وبحسب القناة 12 العبرية أن هذه الجهود يتم بموجبها حرق بقرة حلال حمراء سيمكن من وصول ملايين "اليهود" إلى الأقصى، وإقامة الهيكل فيه.

ويعلق مؤيدي تنفيذ الحلم، آمالهم على خمس بقرات حمراء، جرى إحضارها إلى الكيان الإسرائيلي على متن طائرة من ولاية "تكساس" الأمريكية وتم اختيارها بعناية.

ومن يقف وراء البحث الشاق عن البقرات الحمراء منظمتان يمينيتان وهما، منظمة "بونيه يسرائيل"، و"معهد الهيكل" برئاسة الحاخام "يسرائيل أرييل" الزعيم الروحي للوزير إيتمار بن غفير، وفق القناة.