مخيم "عين الحلوة" ينزف دمًا… قتيل وإصابات باشتباكات الليلة

قتل شخص وأصيب آخرون، ليل السبت- الأحد، في اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن مصادر فلسطينية، قولهم: إن "شخصا قتل وأصيب ستة آخرون في اشتباكات ليلية في مخيم عين الحلوة".

وأشارت إلى أن الفتيل من جماعة الشباب المسلم، وإن قياديًا في المجموعة هو من بين الجرحى.

ويسود التوتر داخل مخيم عين الحلوة، إثر محاولة اغتيال تعرض لها ناشط إسلامي.

مخيم عين الحلوة، يأوي، أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مُسجّلين، انضم إليهم في السنوات الأخيرة آلاف الفلسطينيين الفارين من الحرب في سورية.

وشهد المخيم نفسه، قبل شهرين اشتباكات مماثلة أسفرت عن مقتل عضو في "فتح".