هل يوجد تمرد في حزب الليكود الإسرائيلي؟

نفى حزب "الليكود" الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، الأحد، عن وجود تمرد في صفوفه.

وبحسب قناة كان العبرية، فإن حزب الليكود اليميني، أكد عدم وجود أي تمرد في صفوفه، بعد ارتفاع الأصوات في الحزب التي تدعو إلى وقف "التعديلات القضائية".

وأمس، شارك آلاف المستوطنين في مسيرات احتجاجية في مراكز ومدن إسرائيلية عدة احتجاجًا على ما أسموه بـ"الانقلاب القضائي" الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، للأسبوع الـ30 على التوالي.

وقمعت شرطة الاحتلال، المحتجين بالمياه العادمة وإطلاق قنابل الصوت والهراوات.

وصوت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" الأسبوع الماضي، بالقراءة الثالثة لصالح مشروع قانون "عدم المعقولية" الذي يحجم دور المحكمة العليا.