سعر الذهب عيار 21 في فلسطين اليوم الأحد 30-7-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:11 ص
30 يوليو 2023
سعر الذهب عيار 21 في فلسطين اليوم الاحد 30-7-2023
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جاء سعر متوسط اسعار الذهب اليوم الأحد 30-7-2023 بأسواق المال في فلسطين بالشيكل على النحو التالي:

الوحدة     شيكل      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند 233.75 شيكل  و63.04 دولار .

سعر الذهب عيار 22  وصل عند 214.28 شيكل  و57.78 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند 204.54 شيكل  و55.16 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند 175.32 شيكل  و47.28 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند  136.36 شيكل  و36.77 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند 116.88 شيكل   و31.52 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند  7,270 شيكل و1,960 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند 1,636 شيكل و441.26 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند 233,754 شيكل و63,035 دولار .

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