سعر الذهب عيار 21 في فلسطين اليوم الأحد 30-7-2023

جاء سعر متوسط اسعار الذهب اليوم الأحد 30-7-2023 بأسواق المال في فلسطين بالشيكل على النحو التالي:

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند 233.75 شيكل و63.04 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند 214.28 شيكل و57.78 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند 204.54 شيكل و55.16 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند 175.32 شيكل و47.28 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند 136.36 شيكل و36.77 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند 116.88 شيكل و31.52 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند 7,270 شيكل و1,960 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند 1,636 شيكل و441.26 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند 233,754 شيكل و63,035 دولار .