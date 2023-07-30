إحباط هجوم أوكراني بالمسيرات على جزيرة القرم

أحبطت القوات المسلحة الروسية، اليوم الأحد، هجومًا نفذته القوات الأوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن إحباط هجوم بواسطة 25 طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، مشيرًا إلى أن الاعتداء لم يخلف إصابات.

وأضاف البيان، أن القوات الروسية دمرت 16 مسيرة أوكرانية بنيران أنظمة الدفاع الجوي، بينما تم تعطيل 9 مسيرات أوكرانية أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية، دون أن تصل إلى الهدف.

وتحطمت المسيرات المستهدفة في البحر الأسود قرب رأس تارخانكوت" في غرب شبه الجزيرة، وفقًا لبيان الوزارة.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم باستخدام 17 مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم.