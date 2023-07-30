بعد رفضه المبلغ الخيالي من الهلال السعودي… ماذا طلب سان جيرمان مقابل مبابي؟

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تفاصيل جديدة عن القضية الشائكة المتعلقة بانتقال النجم الفرنسي، كليان مبابي، إلى نادي ريال مدريد.

ونقلت الصحيفة عن أحد مصادرها المطلعة أن فائزة العماري، والدة نجم منتخب فرنسا ووكيلة أعماله، قد أبلغت النادي الملكي بالمبلغ الذي يريده باريس سان جيرمان مقابل بيع لاعبه الذي يستطيع الرحيل مجانا في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، يرغب في بيع مبابي مقابل 250 مليون يورو (276 مليون دولار)، أو أي مبلغ يزيد عن 222 مليون يورو (245 مليون دولار)، الذي كان قد دفعه في النجم البرازيلي، نيمار.

وأضاف المصدر ذاته أن الخليفي يريد من خلال ذلك أن يخبر الجميع بأنه قد حقق "انتصارا" وأجبر ريال مدريد على أن يكون مبابي هو أغلى لاعب في العالم.

ويعتبر نيمار في الوقت الحالي أغلى لاعب في العالم بعد أن كان باريس سان جيرمان قد دفع الشرط الجزائي لبرشلونة، في عام 2017، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة قد كلفت أكثر من ذلك بكثير.

يذكر أن نادي الهلال السعودي سعى إلى التعاقد مع مبابي بصفقة قياسية قيمتها 300 مليون يورو (333 مليون دولار)، لكن اللاعب الفرنسي رفض العرض.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية فإن قائد المنتخب الفرنسي رفض "أي نقاش" مع ممثلي نادي الهلال المتواجدين في باريس، الأربعاء الماضي.

وتابعت الصحيفة بأن المقربين من مبابي أكدوا أن قائد المنتخب الفرنسي "لم يفكر أبدا في خيار الهلال السعودي هذا".

وفي حال لم يتم الاتفاق مع ريال مدريد أو أي ناد آخر، قبل 31 آب/ أغسطس المقبل، فإن مبابي سوف يبقى مع العملاق الفرنسي لمدة موسم آخر قبل أن يغادر مجانا إلى وجهته الجديدة.