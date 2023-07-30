مستوطنون مسلحون يحاولون سرقة أغنام المواطنين في تجمع المليحات غرب أريحا

حاول مستوطنون مسلحون مساء أمس السبت، سرقة عشرات رؤوس الأغنام من أهالي تجمع عرب المليحات غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات: إن المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال اقتحمت مساء اليوم التجمع وحاولوا سرقة أغنام المواطن محمد سليمان مليحات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المواطنين والمستوطنين.

وفي وقت سابق من اليوم قام مجموعة من المستوطنين المسلحين باقتحام التجمع، وتجولوا بين مساكن المواطنين وقاموا باستفزازهم.

ويتعرض الأهالي في تجمع عرب المليحات لاعتداءات ممنهجة ومتكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، ضمن ضغوط يمارسها الاحتلال بغية تهجيرهم.

