تحطم طائرة صغيرة يودي بحياة 6 أشخاص في كندا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:18 ص
30 يوليو 2023
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لقي 6 أشخاص حتفهم، بعدما تحطمت طائرة صغيرة في الجبال غرب مدينة كالغاري في جنوب غرب كندا.

وقال رقيب الشرطة المحلية رايان سينغلتون: "إن خمسة ركاب وطيارا كانوا على متن الطائرة التي أقلعت من مطار سبرينغبانك بالقرب من كالغاري مساء الجمعة الماضية، وبعد المغادرة، فقد الأقارب الاتصال بركاب الطائرة".

وأرسلت السلطات سربا من سلاح الجو الملكي الكندي مقره في وينيبيغ للبحث عن الطائرة، وتم العثور عليها في الجبال على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب كالغاري، في مكان لا يمكن الوصول إليه إلا بمروحية، حسب الشرطة.

وأكدت الشرطة أن "جميع ركاب الطائرة الستة لقوا حتفهم"، وأنه فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

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