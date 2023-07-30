بعد إصابته بنوبة قلبية... نقل المعتقل السياسي المطارد مراد ملايشة من جنين للمستشفى

أفادت مصادر حقوقية بنقل المعتقل السياسي في سجون السلطة المطارد للاحتلال مراد ملايشة لمستشفى ابن سينا في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد تدهور وضعه الصحي إثر إصابته بنوبة قلبية صباح اليوم السبت.

واعتقلت أجهزة السلطة في 3 من يوليو الماضي، المقاومين المطاردين للاحتلال مراد وليد ملايشة (34 عاماً) ومرافقه محمد وليد براهمة (37 عاماً) في طوباس، وهما في طريقهما إلى جنين للمشاركة في التصدي لقوات الاحتلال خلال عدوانها على المخيم.

وأضرب ملايشة ورفيقه براهمة عن الطعام لعدة أيام رفضاً لاعتقالهما في سجون السلطة، وعلقوا الإضراب بعد تلقيهما وعودات بالإفراج عنهما.

وأكد ملايشة أن أجهزة السلطة اعتقلته بإصرار رغم علمهم بأنه مطارد للاحتلال ولم يسلم نفسه لهم.

والمعتقل ملايشة مطارد للاحتلال منذ أكثر من عام، وهو أسير محرر أمضى ١٢ عاماً في سجون الاحتلال.

أما المعتقل براهمة فهو أسير محرر، أمضى أكثر من 11 عاماً في سجون الاحتلال.

وأدانت مجموعة محامون من أجل العدالة لسياسة الاعتقال السياسي التي تستهدف كافة الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعتبرها جزءا من حالة القمع المستمر للحريات العامة والحقوق الدستورية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت المجموعة إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب وعدم تنفيذ القرارات القضائية.