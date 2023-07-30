سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاحد 30 يوليو 2023، شهدت أسعار الدولار استقراراً مقابل الليرة اللبنانية داخل المصارف اللبنانية لليوم الثالث على التوالي.

وأظهرت الليرة اللبنانية ثباتا بالسوق السوداء، في الوقت الذي انخفضت فيه العملة اللبنانية على منصة صيرفة تدريجيا خلال الشهر الجاري.

سعر الدولار على منصة صيرفة

واستقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 85.500 ألف ليرة وسط تعاملات قوية بقيمة 115 مليون دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم عند 91.800 ألف ليرة للشراء و92.200 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.