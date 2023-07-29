اسعار الذهب مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الاحد 30 يوليو 2023

سعر غرام الذهب النهاردة الاحد 30 يوليو 2023 يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الاحد، حيث ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم، ارتفاعا طفيفا، مما يشير إلى حالة من الارتباك في الأسواق المصرية، حيث يعاني المعدن من عدم استقرار خلال الأسبوع الماضي بين صعود وهبوط.

وتتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية.

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 70 إلى 130 جنيهات حسب نوع القطعة الذهبية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2451 جنيها للبيع و2463 جنيها للشراء مقابل 2446 جنيها للبيع و2457 جنيها للشراء أمس وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1839جنيها للبيع و 1847جنيها للشراء مقابل نحو 1834جنيها للبيع و 1843جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17.240 جنيها للشراء و17.160 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2145 جنيها للبيع و 2155 جنيها للشراء مقابل نحو 2140 جنيها للبيع و 2150 جنيها للشراء أمس.

أسعار الذهب عالميا

عالميا، هبطت أسعار الذهب بنسبة 0.5% منذ بداية الأسبوع الماضي مع مواصلة المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وتركهما الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد.