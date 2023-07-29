كم سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 30 يوليو 2023، يبحث الكثير من المتابعين ن أسعار الدولار مقابل الليرة السورية بالتعاملات الصباحية اليوم، حيث شهد سعر الدولار استقراراً مقابل الليرة اليوم في سوريا مع بداية تعاملات الاحد 30 يوليو/تموز 2023، في المصارف السورية بعد أن زاد في تعاملات أمس بمعدلات طفيفة.

وخلال الأيام الماضية القلائل هوت الليرة السورية أمام الدولار إلى 13 ألف ليرة لكل دولار واحد.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 8542 ليرة بدلاً من 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 9900 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

ووصل سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى 13.100 ألف ليرة للشراء و13.300 ألف ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 1.310 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وقفز سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 14394 ليرة للشراء و14619 ليرة للبيع مقابل 14384 ليرة للشراء و14610 ليرات للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 484 ليرة للشراء و494 ليرة للبيع.