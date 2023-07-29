سعر الذهب في الأردن اليوم الاحد 30 يوليو 2023، ازدادت خلال الساعات الماضية عمليات البحث عن أسعار الذهب في الأردن في التعاملات الصباحية اليوم، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم مقابل الدينار الأردني بالتزامن مع الإجازة الرسمية لبورصة الأسعار الدولية للمعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في الاردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.69 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.52 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 26.07 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 39.11 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.390 دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.692دينار أردني.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 312.85 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمي

عالميا، تعافت أسعار الذهب أمس الجمعة قليلا من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أمريكية قوية في موجة بيع في الجلسة السابقة ومع دفع أجواء تهيمن عليها الفائدة المرتفعة المعدن الأصفر صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.