توتر بين وفدي فتح والجبهة الشعبية في القاهرة قبيل اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية

كشفت مصادر مطلعة عن كواليس تحضيرات الفصائل الفلسطينية لعقد لقاء الأمناء العامين غدا الأحد، والذي يضم قادة الفصائل باستثناء حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية/ القيادة العامة وتنظيم الصاعقة.

وقالت مصادر لـ"عربي21"، إن وفود الفصائل المشاركة وصلت جميعها إلى القاهرة، وانتقلت إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي والتي يعقد لقاء الأمناء العامين في أحد الفنادق فيها.

ووصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، السبت إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين الفلسطينيين وللقاء رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي. وأعلنت حركة حماس وصول رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية والوفد المرافق له إلى العاصمة المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن لقاءات مكوكية عُقدت الليلة الماضية وصباح السبت، وستعقد حتى صباح الأحد، وتشمل لقاءات ثنائية بين وفود الفصائل المشاركة.

وكشفت المصادر أن أجواء اللقاء الذي عُقد بين وفدي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة فتح كانت مشحونة وسادها التوتر.

وعرضت الجبهة الشعبية رؤيتها لإنجاح اجتماع الأمناء العامين، وضرورة خروج الاجتماع بخطة ورؤية وطنية شاملة في مواجهة مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الشعبية خلال اللقاء على ضرورة الاستجابة لمطالب حركة الجهاد الإسلامي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف كافة انتهاكات الأجهزة الأمنية للسلطة في الضفة الغربية ضد كوادر الفصائل والمقاومة الفلسطينية.