رفض دعوى ترامب ضد "سي إن إن" بتهمة التشهير

رفض قاضٍ فدرالي في فلوريدا دعوى تشهير رفعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضد شبكة "سي إن إن" مطالبا القناة بتعويض قدره 475 مليون دولار.

وانتقد ترامب "سي إن إن" خصوصا للتعليق على تصريحاته بأن الانتخابات الرئاسية في 2020 "سرقها" جو بايدن، بعبارة "الكذبة الكبرى".

واعتبر أن القناة حاولت بذلك "تشويه سمعته" ومقارنته بأدولف هتلر والنازية.

ورفض القاضي راغ سنغال الذي كان عينه ترامب الشكوى مساء الجمعة، معتبرا أنّ مواقف "سي إن إن" لا تشكل تشهيرا بل رأيًا.

وكتب "استخدام سي إن إن لعبارة ’الكذبة الكبرى’ في ما يتعلق بتشكيك ترامب بالانتخابات، لا يؤدي إلى استنتاج معقول بأن ترامب يدعو إلى اضطهاد أو إبادة اليهود أو أي مجموعة أخرى من الناس".

وقال "المحكمة ترى أن الإشارات النازية في الخطاب السياسي (الصادرة عن أي جهة) بغيضة وكريهة، لكن الخطاب السيئ لا يُعتبر تشهيرًا عندما لا يتضمن بيانات واقعية كاذبة".

ورفع المرشح الجمهوري الأوفر حظا في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب، شكوى ضد شبكة "سي إن إن" في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال في شكواه إن استخدام عبارة "الكذبة الكبرى" كان "متعمدًا من قبل "سي إن إن" لتنشر لجمهورها رابطا بين المدعي وإحدى أكثر الشخصيات كرها في التاريخ الحديث".

وشهدت ولاية دونالد ترامب، الذي يواجه حاليا اتهامات فدرالية وتهما قضائية، علاقات سيئة مع وسائل إعلام كبرى مثل "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" والتي اعتبرها "أخبارا مضللة".