راصد جوي: تراجع آخر على الحرارة غداً الأحد

توقع الراصد الجوي ليث العلامي ان يطرأ تراجعاً آخر على الحرارة غداً الأحد، حيث يسود طقس حار بشكل اعتيادي نهاراً، لطيف ليلاً.

ووفقا للأرصاد الجوية الفلسطينية، فيكون الجو الاحد حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق و شديد الحرارة في الأغوار ، و يطرأ انخفاض أخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الإثنين، فيكون الجو شديد الحرارة ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء الجو شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.