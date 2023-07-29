نعيم قاسم: تواجد حزب الله في سوريا مرتبط بحاجة دمشق لمكوثه

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، إن "تواجد الحزب في سوريا مرتبط بمقدار الحاجة، نحن ليس لدينا طلبات، نحن سوريا الدولة وسوريا الأرض".

وأضاف "نحن نعتبر أنفسنا عاملا مساعدا لتستعيد سوريا عافيتها وأرضها وكرامتها ومكانتها بمقدار الحاجة لنا في سوريا نكون موجودين".

وتابع قائلا: "لا نحدد الآن لا الزمن ولا العدد، الأمر مربوط بالحاجة التي نتفق فيها دائما مع الرئيس السوري بشار الأسد وهناك تنسيق على أعلى المستويات".

وصرح بأن الرئيس الأسد دخل إلى القمة العربية في جدة دخول الأبطال، مشيرا إلى أن هذه القمة أعطته وسام النجاح في مواجهة المؤامرات التي حيكت ضد سوريا لمدة 13 سنة.

وأردف قائلا: "وفي رأينا أن هذا النجاح هو ثمرة تكاتف محور المقاومة وخاصة الجمهورية الإسلامية وحزب الله وكل الأطراف الذين ساعدوا في هذا الأمر، ولا ننسى هنا الدور الكبير لقاسم سليماني الذي كان يقود هذا المحور في عملية الدفاع عن سوريا وموقع سوريا المقاوم".

وأفاد بأنهم الآن أمام إعلان اسمه "المؤامرة على سوريا سقطت"، وأنهم أمام مرحلة جديدة يفترض فيها أن يتم إعمار سوريا وإعادة الأراضي الأخرى وحل المشكلات مع تركيا وإعادة النازحين إلى سوريا.