دعاء بداية شهر جديد 2023- دعاء مستجاب شهر أغسطس 2023

دعاء بداية شهر جديد 2023- دعاء شهر أغسطس 2023 مع اقتراب نهاية شهر يوليو ، والبدء بشهر أغسطس الجديد، يبحث الناس عن دعاء بداية شهر جديد 2023، دعاء بداية شهر جديد يمكننا ترديده في بداية الشهر من أجل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا الشهر الجديد شهر خير وبركة علينا، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر دعاء بداية شهر جديد 2023- دعاء شهر أغسطس 2023.

دعاء بداية شهر جديد 2023

ويقسم لما من الخيرات والبركة أفضلها وأكثرها وأن يجنبنا شرور هذا الشهر وغيره من الشهور، فالدعاء سلاح المؤمن وإن الله جل وعلا يحب أن يستمع لعباده السائلين المُقرين بقدرته على العطاء والمنح، فهو القائل في الكتاب الحكيم " ادعوني استجب لكم " ولهذا فإن الحرص على الدعاء في كل المناسبات سواء كانت دخول شهر جديد أو يوم جديد أو غيره من الأمور التي نمر بها في حياتنا هي دليل على إستعانتنا الدائمة بالله ويكون حقاً على الله إذا ما ألححنا عليه وسألناه بأسمائه وصفاته أن يمنحنا من نحتاجه، وقد جاء دعاء دخول شهر جديد على النحو التالي:

بداية شهر جديد يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر مابعده. ... اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره... اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع بإذن الله.

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر مابعده.

اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره... اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع بإذن الله.

دعاء استقبال الشهر الجديد

بداية شهر جديد يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر مابعده. اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره.

اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع بإذن الله.

دعاء بداية شهر جديد لزوجي

اللهم افتح أبواب الحياة الحلوة والتوفيق والخير الوفير لحبيبي.

اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله، اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة.

اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه.

اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم.

اللهم هون عليه وطمئن قلبه وارح باله وارحمه وارزقه من واسع فضلك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، و لا تريني فيه ما لا يسر وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يارب العالمين ربي إني فيك أحبه.

اللهم إني استودعتك قلبا استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته من كل شيء يضره.

اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا، يارب أسعد قلبه، وأطل عمره، وابعد عنه كل أذى.

ربي احفظ لي حبيبي فهو أجمل عطاياك وكل رضاي، اللهم إني استودعتك حياته وصحته وعافيته.

اللهم إني أحبه حبا يجهله هو وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأساً يبكيني.

اللهم وفق حبيبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلاً ميسرًا لحبيبي.

اللهم إني أسألك لحبيبي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لحبيبي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي.

اللهم أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لحبيبي.