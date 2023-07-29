موجة حارة مقبلة: تفاصيل طقس فلسطين خلال الأسبوع الجاري

توقع مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية، يوسف أبو أسعد، اليوم السبت 29/7/2023، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح أبو أسعد، أن طقس فلسطين سيتعرض لموجة حارة لعدة أيام.

وتوقع أن تكون الأجواء حارة في معظم المناطق الفلسطينية اليوم السبت، تحديداً في منطقة الأغوار، حيث يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار حوالي 3 درجات فوق المعدلات العادية.

وقال إن: يوم غد الأحد، سيكون الطقس لا يزال حاراً، لكنه سيكون أقل حرارة قليلاً من الأيام السابقة، حيث يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً فوق المعدل السنوي.

وحول الأيام المقبلة، أوضح أبو أسعد أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر يومي الاثنين والثلاثاء، بحيث تزيد عن المعدلات السنوية بحوالي 4 درجات.

ونبه المواطنين من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وأكد على ضرورة الحذر من احتمال اندلاع الحرائق في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وأوضح أن هذه الأجواء الحارة ستستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، مضيفاً: لذا يجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الموجة الحارة.