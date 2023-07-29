"واتساب" يُطلق ميزة رسائل الفيديو الفورية

أعلن تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية عن إطلاق خدمة جديدة لالتقاط ومشاركة مقاطع الفيديو الشخصية القصيرة بشكل فوري وبضغطة زر واحدة.

وحسب موقع techcrunch التقني، لاحظ تطبيق واتساب أن مستخدميه معجبون بميزة الرسائل الصوتية "فويس" التي غيرت الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال طريقة سريعة وآمنة لمشاركة أصواتهم ، وهذا هو السبب في أنه يطلق الآن ميزة رسائل الفيديو الفورية من زر مشابه لزر الميكروفون.

وكل ما يحتاجه مستخدمو "WhatsApp" هو الضغط على زر الرسائل الصوتية مرة واحدة، ليتحول إلى رسائل الفيديو القصيرة، وبعدها يمكن تسجيل المقطع لمدة لا تتجاوز الـ60 ثانية.

والفيديو الذي يجري تسجيله، لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى، مما يجعله حصريا للمرسل إليه.

ويُعتقد أن الميزة الجديدة مستوحاة من تطبيق "سناب شات" المنافس، والذي كان يقدم ميزة مماثلة لفترة طويلة.